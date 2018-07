La SPA Nova Luna et Stellis, con il patrocinio del Comune di Bergeggi, presenta, per la rassegna “I Concerti a Bordo Piscina”, “Encuentro de Guitarras – La Spagna del ‘900 tra Classico e Flamenco”. Grazie alla grande capacità espressiva e tecnica dei due esecutori Juan Lorenzo e Roberto Margaritella il mondo del flamenco incontra quello classico, consentendo ai suoni e alle atmosfere di entrambi i linguaggi di fondersi in modo compiuto e mirabile.

Il repertorio è interessante in quanto attraversa brani di notevole spessore artistico culturale più o meno conosciuti, che hanno fatto e fanno parte della storia musicale, soprattutto del concertismo chitarristico.

Da notare il celebre brano “Asturias” in programma, proposto in una versione classico flamenca proprio per risaltare lo stile flamenco di Granada al quale Albeniz si ispirò per comporre il tema. E poi la Malagueña in una versione cosiddetta “Por Verdiales”, ossia lo stile flamenco dal quale la Malagueña ha origine; la Guajira, celebre tema cubano proposto in un arrangiamento per 2 chitarre, che evidenzia l’enorme importanza ed influenza del mondo sud americano sia in quello classico che in quello flamenco.

L’idea di questo progetto che unisce i due mondi fa parte ormai di un completamento culturale del nostro tempo in cui l’abbattimento delle frontiere, dei meccanismi e pregiudizi oggi è indispensabile per la crescita artistica e non solo in quanto ma favorisce l’incontro culturale che è alla base della convivenza civile.