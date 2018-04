“Emozioni” – In mostra le opere di Luciana Bertorelli

Venerdì 20 aprile alle ore 17:30 nella sala dell’ex cappella di Villa Groppallo Luciana Bertorelli inaugura la mostra dal titolo “Emozioni”, una selezione di pitture, ceramiche e disegni rappresentativi del suo percorso di maturazione artistica.

Luciana Bertorelli nasce a Bedonia (Parma). A Genova si diploma al Liceo Artistico “N. Barabino”, allieva del pittore Nobile e dello scultore Barbieri. Frequenta i corsi di pittura all’Accademia Ligustica di Belle Arti e apre il primo studio in via santa Luca. Dipinge da sempre prediligendo una tecnica fortemente materica attraverso l’assemblaggio di vari materiali che l’avvicinano naturalmente alla scultura.

Ad Albissola Marina negli anni ’90 si accosta al mondo della ceramica, che approfondisce con passione prediligendo naturalmente la scultura alla decorazione. È presente in numerosi cataloghi e riviste d’arte dal 1970 ad oggi, tra cui “Catalogo degli Scultori Italiani” (Giorgio Mondadori 2009 e 2010) e “Dizionario degli Artisti Liguri” a cura di Germano Beringheli (De Ferrari 2009 e 2012). Le sue opere sono in numerose collezioni pubbliche e private ed ha esposto in personali e collettive in Italia, Francia, Austria, Germania, Grecia, Turchia e Stati Uniti.