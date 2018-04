“Emmaus di sera – I genitori testimoniano ai figli”

Le Parrocchie di Celle Ligure sono liete di presentare “Emmaus di sera”, quattro incontri dedicati ai genitori e agli adulti per riflettere su temi importanti che sono parte della vita quotidiana e condividere opinioni su argomenti che probabilmente non conosciamo in maniera approfondita.

Con l’aiuto di esperti percorreremo insieme un cammino che ci porterà ad analizzare in maniera interattiva alcuni importanti aspetti relativi alla comunicazione, ai social network e ai migranti.

Per la serata conclusiva “Emmaus di sera” ha l’onore di ospitare il vescovo di Savona Noli monsignor Calogero Marino: ascoltare il suo punto di vista sui temi trattati nelle precedenti serate sarà un grande spunto di riflessione. Il tema sarà “I genitori testimoniano ai figli: ‘Partirono senza indugio. Poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via’”.