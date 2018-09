“Emilio Scanavino” – Mostra alla Galleria Vico Spinola

La Galleria Vico Spinola presenta la mostra personale del noto artista genovese Emilio Scanavino a cura di Daniele e Julian Tiscione. Un’esposizione che raggruppa alcune opere pittoriche e ceramiche che coprono il periodo dagli anni Cinquanta fino 1986, anno della scomparsa dell’artista. Questi sono gli anni d’oro in cui Scanavino caratterizzò la sua ricerca artistica e la sua esperienza segnico informale.

Grazie a quest’ampio arco temporale, presentato nell’esposizione, è possibile vederne gli sviluppi e le connotazioni tipiche del suo linguaggio. Come scrive Francesca Bogliolo nel testo in catalogo:

L’alfabeto segnico si snoda davanti ai nostri occhi come un labirinto senza uscita dall’interiorità riflettente, capace di condurci in una dimensione archetipica attraverso una scarnificata simbologia informale. Tra gli intrecci che si snodano come dedali senza uscita, unico protagonista resta il nodo, vero perturbante capace di condurre in un’altra dimensione rivelando l’indagine sullo superficie, saldo testimone di una presenza che è già memoria, volontà di perdurare nello spazio.