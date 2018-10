Emilio Beglia espone a “Vetrine d’Artista”

Pittore e poeta: due aspetti della sua poliedrica e vivace personalità e attività che mettono in luce la sua originale sensibilità, dalle vena sempre fresca, illuminante, aperta al Bello. Ormai decano della fitta schiera di artisti savonesi e del contado, dopo aver partecipato a decine di premi letterari (ricevendo spesso molte attestazioni) ed a una moltitudine di mostre, mantiene al sua poetica un po’ naif, il suo profilo modesto che attesta, però, la sua attenta ricerca tecnica ed iconografica legata, quasi sempre, al Territorio dove vive e lavora (lo studio a Vigo in Albisola Superiore, Savona).

L’avanzare dell’età anagrafica non diminuisce la sua gioia di vivere, di “raccontare” per immagini e con la parola delle sue poesie e dei suoi racconti. Una vita scandita da una sorta di “pellegrinaggio” per riscrivere la geografia della sua quotidianità e per dare forma alla storia di chi vive oggi in questa Terra di Liguria.

Ha una tavolozza copiosa, ricca di luce, di sfumature, di modulazioni sempre armoniose. Una pittura che ricorda molto il solco tracciato dai pittori liguri di fine Ottocento – metà Novecento e dove Beglia riscopre i sentieri del vivere semplice ma felice, grazie a paesaggi, case, vicoli, tetti, muretti a secco, uliveti dove Lui ha riscoperto per fede, per voglia di esistere, di camminare percorsi collocati tra verità, memoria, bellezza.

Le sue opere inducono l’osservatore a riflettere su come l’Uomo sia viaggiatore, sempre spinto verso la ricerca, non c’nulla di frivolo nel suo “racconto” ma, pare, ci sia una ricerca continua di eternità.

Inaugurazione 2 ottobre ore 10

Curatela: Silvia Bottaro, presidente Associazione “Renzo Aiolfi” no profit