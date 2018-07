Elena Rosso si esibisce ad “Altare Glass Fest”

Elena Rosso sarà protagonista all’Altare Glass Fest 2018 il 21 e 22 luglio. I visitatori del Museo dell’Arte Vetraria Altarese potranno ammirare la lavorazione in fornace direttamente dalle sue mani, nel giardino della splendida Villa Rosa, dalle ore 17 alle ore 22,30.

L’artista di origine savonese ha conseguito la maturità artistica per poi frequentare un corso di specializzazione sulla “lavorazione artistica del vetro” tenutosi ad Altare negli anni ’90. Nel 1993 si trasferisce a Murano, dove partecipa a uno stage presso la vetreria Gino Cenedese & Figlio.

Qui parte l’esperienza di Elena nell’isola famosa per la lavorazione del vetro, che la porterà a svolgere diverse attività come docente e alla nascita del suo laboratorio. Dal 2007 si specializza anche nella tecnica della lavorazione delle perle a lume. Collabora regolarmente con il Museo dell’Arte Vetraria Altarese.

Nel segno del Liberty – Laboratorio creativo

In occasione di Altare Glass Fest, sabato 21 e domenica 22 luglio, il Museo dell’Arte Vetraria Altarese organizza il laboratorio creativo “Nel segno del Liberty”, per bambini e ragazzi dai 5 anni in su, dalle ore 16.30. Una suggestiva immersione nello stile floreale, alla scoperta dei molteplici decori che arricchiscono le pareti di Villa Rosa, splendida dimora edificata nel 1906 secondo i dettami dell’Art Nouveau.

Un ideale viaggio in un giardino fiorito tutto l’anno, alla ricerca di flessuosi elementi vegetali dipinti su delicate superfici color pastello, o forgiati in stucco e in cartapesta dorata.

Un laboratorio per divertirsi a creare originali decorazioni e preziosi pattern, imparando a disporre fiori e foglie secondo l’armonia e la simmetria tipiche del Liberty. Il tutto all’interno del Festival del Vetro, con fornaci accese e maestri vetrai all’opera dalle ore 17 alle ore 22.30.

Costo: 5 €

Prenotazioni: 377.5539880 / 019.584734