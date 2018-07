La conduttrice televisiva Elena Ballerini sarà protagonista dell'”Elena Ballerini Show”, uno spettacolo pieno di energia a favore della Croce Rossa Italiana: le offerte raccolte andranno a finanziare l’acquisto di una nuova ambulanza.

Elena Ballerini torna nella propria città per portare in scena un varietà in cui si calerà nei panni di cantante pop – lirica, imitatrice, attrice e scrittrice. Lo show vedrà la partecipazione del comico Matteo Cesca da “Colorado Cafè”, del duo musicale The Winters, del Mago Alex, di alcuni allievi della scuola civica Attimo Danza di Lorella Brondo e del telento canoro della piccola Sofia Cagno.

Lo spettacolo è prodotto da Eccoci Eventi con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Loano.