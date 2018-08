“El cafè cantante” – Musiche e canti della Spagna con il Trio Alkemia

Note spagnole si udranno in questo concerto della rassegna “Musica nei castelli di Liguria”, nel barocco “oratorio della Santissima” a Balestrino, piccolo comune del Savonese, dominato dall’imponente mole del castello dei Del Carretto e reso famoso dall’annesso “paese fantasma”. Il trio Alkemia propone un omaggio alla cultura musicale spagnola del primo ‘900, attraverso la figura del grande del grande poeta Federico Garcia Lorca, promotore del patrimonio gitano andaluso.

In Spagna, nei primi decenni del Novecento, ispirazione poetica, melodia popolare e colore folcloristico si unirono nel Canzoniere Spagnolo di Federico García Lorca ed in quello del compositore e pianista Manuel de Falla, autorevoli rappresentanti di un Paese in recupero delle sue più pure radici artistiche.

Prendendo spunto dalla profonda conoscenza della musica andalusa e da antichi testi popolari o scritti da lui stesso, il poeta arrangiò, in particolare, diverse melodie tradizionali spagnole.

Accanto al repertorio vocale spagnolo di fine Ottocento, la chitarra fu fortemente rappresentativa della tradizione strumentale del paese.

Tra gli altri Miguel Llobet fu chitarrista e compositore presso Barcellona, apprezzato sia come concertista che come compositore e particolarmente interessanti sono rimasti gli arrangiamenti per chitarra delle più celebri canzoni e melodie catalane e andaluse. Francisco Tarrega ebbe, invece, anche il merito di mantenere in vita l’interesse per questo strumento durante tutta la seconda metà dell’Ottocento e da lui nacque una vera e propria rinnovata scuola di concertisti.

L’Alkemia Trio, costituito dal soprano Paola Matarrese e dai chitarristi Riccardo Almagro e Rita Casagrande, presenta uno spettacolo dedicato a pagine cameristiche e popolari della letteratura spagnola per voce e chitarra dei primi del ‘900, arricchite e rinnovate grazie ad una “luce interpretativa” inedita. Apprezzato dal pubblico, il trio si è esibito in numerosi festival tra i quali meritano di essere menzionati i prestigiosi Festival Internazionali Chitarristici “J. Rodrigo” delle Marche e “Alvaro Mantovani” di Follonica (GR), il “S. Giacomo Festival” di Bologna e la stimata Rassegna Culturale “Imola in musica” (BO).

Rita Casagrande, chitarra

Paola Matarrese, soprano

Riccardo Almagro, chitarra