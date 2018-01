Edoardo Chiesa live con “Le nuvole si spostano comunque”

Il cantautore savonese Edoardo Chiesa (chitarra e voce) presenta il nuovo disco “Le nuvole si spostano comunque” a due anni dal fortunato album “Canzoni sull’alternativa”. Accompagnato da Damiano Ferrando (basso) eseguirà le canzoni che si sublimano in immagini quasi oniriche della seta come i fiori dell’Araujia, delle nuvole calde e sinuose e di un mare profondo.

Una poetica che inizia con una canzone d’amore, anzi sulla necessità dell’Altro, un vagheggiare filosofico da commozione cui seguono brani che svelano magia, rabbia, stupore, domande. Andare controcorrente rispetto alla superficialità social(e), sputare fuori il rospo che rimane in gola di fronte a chi ha tutte le risposte e le sicurezze.

Infine l’amore con la canzone di chiusura che chiunque vorrebbe sentirsi cantare, con quel tanto di lieve semplicità che si porta dietro. Un qualcosa che è apparentato con la verità di stare al mondo. La guardi ed è una nuvola infuocata. La tocchi ed è seta.

Quello del cantautore ligure è un trio elegante ed emozionale: un allontanamento dai suoni roots dell’esordio verso una concentrazione pop da manuale, la tradizione cantautorale nostrana ben presente, il basso ad effondere buone vibrazioni marine, un songwriting delicato ma intenso quando serve, la chitarra setosa, verso dopo verso quelle parole messe in fila come si deve, solo leggermente poetiche, spesso quotidiane, immediate.

L’evento è organizzato dalla Società Filarmonica di Finalborgo.