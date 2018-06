Edoardo Chiesa in concerto alla Polisportiva San Nazario

La Polisportiva San Nazario presenta il primo dei suoi eventi estivi di un lungo calendario che si apre con il concerto di Edoardo Chiesa, in cui il cantautore si racconterà e presenterà il suo ultimo album “Le nuvole si spostano comunque”, accompagnato al basso da Damiano Ferrando.

Quando ho deciso di dedicarmi ad un nuovo disco avevo ben chiaro in mente che cosa volevo. Si trattava di fare un disco che, rispetto al primo, si muovesse di più sulla sfera emotiva e lo facesse con pochi ma efficaci elementi. Volevo che i suoni al suo interno fossero reali e caldi e che il cantato non urlasse ma raccontasse. Volevo qualcosa di semplice ma allo stesso tempo potente e vero.

Dieci canzoni di cantautorato pop interamente acustico, chitarra – voce (Edoardo Chiesa), batteria (Andrea Carattino), basso (Damiano Ferrando) e nient’altro, se non un’attenzione al dettaglio determinante e al calore del suono ottenuti con una registrazione in presa diretta e su nastro, quest’ultimo passato fra le sapienti mani di Luca Tacconi del Sotto il Mare Recording Studios di Povegliano Veronese (VR).

Perché in fondo



Il moderno metodo multitraccia fa diventare la registrazione un atto quasi chirurgico, privo di alcuna magia e interazione tra i musicisti

Seta, nuvole, mare. Power trio elegante ed emozionale quello del cantautore savonese: un suono modernista giocato su una tensione ritmica che si scioglie nel ritornello insieme ad una voce verace e leggermente screziata rispetto al passato. Un allontanamento dai suoni roots dell’esordio verso una concentrazione pop da manuale, la tradizione cantautorale nostrana ben presente, il basso a spargere buone vibrazioni marine, un songwriting delicato ma intenso quando serve, la chitarra setosa, verso dopo verso quelle cinque – sei parole messe in fila come si deve, solo leggermente poetiche, spesso quotidiane, immediate. E un’inquietudine di fondo che sfocia in una serenità conquistata: “Don’t worry, be happy”, che tanto, appunto, le nuvole si spostano comunque, no?

Prima del concerto la Polisportiva offrirà la possibilità di cenare (a partire dalle ore 20) per passare una serata in allegria, buon cibo e musica (prenotazioni al 3337728035).