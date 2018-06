Finalborgo ospita il convegno dal titolo “Ecoturismo e microricettività per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo nelle aree agricolonaturalistiche” nell’ambito della mostra “Architetture per l’Ecoturismo in Liguria”, visitabile dal 13 al 27 giugno nei Chiostri Santa Caterina.

ore 15:30 saluti del sindaco Ugo Frascherelli

ore 16 “Ecoturismo e turismo rurale: importante opportunità per la valorizzazione del territorio”, a cura dell’architetto Marinella Orso, assessora all’Urbanistica di Finale Ligure

ore 16:15 “Agricoltura multifunzionale e turismo rurale” – Silvia Scaramuzzi, ricercatrice Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali – GESAAF

ore 16:45 “Architettura per l’ecoturismo” – architetto Paolo Scoglio, docente di Composizione Architettonica, Tecnologia, Architettura degli Interni e Allestimento al Politecnico di Torino

17:15 “Il legno, un materiale da costruzione ecosostenibile” – ingegnere Norbert Rauch, Geschäftsentwicklung – Business Development RUBNER House AG

ore 18 “Olivicoltura, paesaggio terrazzato e contenimento del rischio idrogeologico” – Domenico Ruffino, imprenditore

ore 18:45 “Una proposta normativa per la microricettività ecosostenibile” – Marinella Orso

ore 19 dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore il professor Giovanni Murialdo, presidente del Museo Archeologico del Finale