“Echi mediterranei” – Il libro di poesie di Gabriella Gasparini

Presentazione a cura di Mario Traversi e Silvia Bottaro del libro di poesie di Gabriella Gasparini dal titolo “Echi mediterranei”, organizzata dall’Associazione “Renzo Aiolfi” no profit con il patrocinio del Comune di Savona, dell’AMMI provinciale di Savona e della Consulta regionale ligure delle Associazioni Culturali. Letture di Donatella Francia.

Gabriella Gasparini vive ed opera nel volontariato a Vado Ligure e non è nuova ad imprese editoriali. In “Echi mediterranei” vi è in certo qual modo il “diario” della sua partecipazione alla mostra di fotografie “Mediterraneo” (aprile – maggio 2017), a cura del professor G. Pinto dell’Università di Genova e dei suoi allievi, presentata presso l’Istituto Italiano di Cultura a Praga con la collaborazione di Gasparini nello scegliere le poesie dei poeti liguri (da Montale a Sbarbaro e così via) da abbinare alle fotografie esposte, oltre alla sua lirica, tradotta nel catalogo anche in lingua ceca.

Quella esperienza, ripetuta poi a settembre – ottobre 2017 a Millesimo nel Castello Del Carretto, l’ha influenzata sia nell’inserire le immagini di due illustri fotografi (I. Celoria e C. Oliva), già protagonisti a Praga, sia nella scelta del titolo di questo suo nuovo libro.

Le poesie sono sempre molto personali, raccontano la ricchezza del mondo interiore di Gabriella, la sua sensibilità di donna (di ex insegnante alle scuole elementari, di madre, di nonna), il suo sguardo di verità verso il Mondo alla ricerca dell’etica positiva e civile della Comunità che ci circonda.

Emozioni vibranti nelle parole scelte, nelle iconografie ricordate, eleganza e verità alla ricerca di ciò che ci accomuna guardando il Mediterraneo che bagna le sponde di tanti popoli, accomunati dalla sua salsedine, dai cuoi colori e profumi. Poesie intense che rimandano a canti antichi, musicalità interiori, desiderio di pace e serenità nel ricordo vivo dei propri affetti.

Da tale libro è evidente anche il suo amore per l’arte e alcuni artisti che sono stati scelti da Gasparini per illustrare le sue poesie. Molto intimo infine il ricordo dedicato a Elvio Magnone e al suo talento di disegnatore.