“E-vento Andora” – Festival degli Aquiloni

La nona edizione del Festival degli Aquiloni prenderà vita sulle spiagge di Andora sabato 6 e domenica 7 ottobre: assisteremo alle straordinarie esibizioni dei club di aquilonisti che arriveranno dall’Italia e dall’estero per colorare le spiagge e il cielo con aquiloni giganti, acrobatici e artistici. Ci saranno spettacolari battaglie di Rokkaku (antichi aquiloni giapponesi) e golose piogge di caramelle volanti.

I colori saranno anche i protagonisti della terza edizione di “Colori in Corsa”, corsa podistica non competitiva con lancio di polveri colorate, con partenza domenica 7 ottobre alle ore 10 sul Molo Thor Heyerdhal.

Per non stare solo con il naso all’insù le spiagge ospiteranno giochi per famiglie e gruppi e anche in questa edizione non mancheranno le esibizioni sportive e di danza e le rievocazioni storiche a cura delle associazioni sportive e culturali locali. Per tutti stand con aquiloni e giochi d’aria e piccolo artigianato.

Con il patrocinio del Comune di Andora la manifestazione è organizzata dall’Associazione Albergatori di Andora e dal 30Kite Club con il supporto dell’Associazione dei Bagni Marini.