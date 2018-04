“Due ruote” in scena al Teatro delle Udienze

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2017 – 2018 organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dalla Compagnia San Paolo e dal Comune di Finale Ligure. Andrà in scena “Due ruote”, una produzione della Compagnia Teatro dell’Ortica di Genova, di Antonio Sgorbissa, con Danilo Spadoni e la regia di Danilo Spadoni e Antonio Sgorbissa.

La vita di un uomo è sconvolta da un evento tragico. Durante un giro in bicicletta con il figlio di quindici anni entrambi restano coinvolti in un incidente stradale. Il figlio entra in uno stato di coma irreversibile e il protagonista perde l’uso delle gambe restando bloccato su una sedie a rotelle. L’uomo non ha memoria di ciò che è successo negli istanti precedenti all’incidente: il suo unico ricordo è un’automobile rossa che fuoriesce improvvisamente da una curva a velocità sostenuta, probabile causa di quanto avvenuto.

L’uomo si trova intrappolato tra sentimenti di natura contrapposta. Da un lato, pur non essendo credente, sa che soltanto un miracolo potrebbe restituire un futuro al figlio e pianifica un atto disperato di fede: spingendosi a forza di braccia sulla sedia a rotelle si propone di risalire la strada dell’incidente fino al santuario edificato in cima al monte per chiedere una grazia. Dall’altro il suo animo è ricolmo di ira e senso di impotenza perché non riesce a recuperare la memoria degli ultimi istanti precedenti all’incidente: il suo desiderio di giustizia si declina in rabbiosi e frustrati tentativi di riportare alla propria coscienza il numero di targa dell’automobile che è stata la causa principale del drammatico evento.

Irrispettoso, politicamente scorretto, profondamente tragico ma allo stesso tempo grottesco, “Due ruote” racconta con il ritmo di un pulp di Tarantino e una comica di Charlot il cammino iniziatico di un uomo costretto ad affrontare problemi per lui totalmente nuovi: la sfida alla gravità di un lungo viaggio in salita su una sedia a rotelle, la fatica, le necessità fisiologiche da espletare, i dubbi, i nuovi presupposti secondo cui si trova a stabilire relazioni con chi lo circonda. Un viaggio che lo porterà verso la cima del monte, verso il santuario, verso la grazia. Ma inevitabilmente lo costringerà a esplorare la parte più nascosta della propria anima per rispondere alla domanda che in essa alberga forse da sempre. La guarigione del figlio o la giustizia L’avvenire o il passato? La vita o la morte? Quale grazia egli davvero si attende?

Biglietti

intero 15 €

ridotto 10 € per soci Cai, FAI e tessera #iovivoilteatrodelleudienze

Consigliata la prenotazione