Dolcissima Pietra 2018

Sabato e domenica 15 e 16 settembre torna a Pietra Ligure “Dolcissima Pietra”, l’evento dedicato ai prodotti dolciari e ai vini da dessert. La tredicesima edizione sarà dedicata al cioccolato e i colori predominanti saranno color cioccolato, arancione e bianco. La parte espositiva avrà un’area dedicata al cioccolato, con l’allestimento dell’Area Cioccolato o dintorni, che mira a valorizzare il produttori di cioccolato provenienti da ogni parte d’Italia, da Perugia alla Sicilia, dal Piemonte al Veneto. Il cioccolato sarà anche la materia prima usata per alcuni laboratori per i più piccoli.

“Dolcissima” è esposizione di prodotti dolciari, vini e birre, laboratori di degustazione, corsi di cucina, dimostrazioni, musica, spettacoli, animazione per bambini e laboratori lungo le vie di Pietra Ligure. Tra le altre attività torna il Contest Dolcissimo, con la gara di arte dolciaria dedicata alla torta di mele. Il Contest è aperto a tutti, professionisti e non.

L’evento porta fortuna ai pasticceri professionisti e non, a tal proposito Martina Operto, vincitrice dell’edizione 2015 del Contest Dolcissimo e membro della Giuria del Contest 2016, è una delle 10 italiane scelte dal Boss delle torte di Hoboken NJ per un anno di lavoro nella famosa pasticceria Pasticceria da Carlo di Hoboken. Martina è stata scelta tra centinaia di persone selezionate a Milano nei mesi scorsi direttamente da Grace, Sorella di Buddy Valastro, il famoso Cake Boss che conduce una trasmissione mandata in onda su Real Time da diversi anni.

L’esperienza da Buddy sarà un importante tassello nel curriculum di Martina Operto che, grazie ai diversi diplomi –tra cui quelli di Dolcissima- ha conquistato la rigorosa giuria selezionatrice delle persone che entreranno a far parte dello staff della pasticceria da Carlo nel 2017. Vista la finalità sociale si invitano quante più persone a partecipare al Contest.

Il percorso in cui si snoda Dolcissima, coinvolge sempre più vie e piazze del centro storico della cittadina rivierasca. Dolcissima Pietra si svolgerà, come sempre, nelle centralissime Piazza San Nicolò, Piazza La Pietra, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Vittorio Emanuele II (ex Rosselli) e Piazza Castellino. Nelle vie del centro storico le attività commerciali diventeranno “Tappe Golose” con le vetrine a tema, creando un percorso goloso e profumato.

L’orario della manifestazione è sabato 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 23.00, domenica 16 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Dolcissima Pietra prenderà vita attraverso le seguenti fasi organizzative: