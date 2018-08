Al festival “Parole Ubikate in mare” l’attore Gioele Dix presenta il libro “Dix Libris. La mia storia sentimentale della letteratura” (Rai Eri). Introduce Renata Barberis.

Alcuni dei nostri migliori amici vivono allineati su uno scaffale, in casa nostra. Sono i libri, meravigliosi compagni capaci di mantenere più di quanto promettono. Sono i protagonisti di questa esplorazione di Gioele Dix tra i romanzi e le poesie che gli hanno cambiato la vita.

Da Orwell a Brecht, da Groucho Marx a Szymborska, un piccolo canone personale che non ha la pretesa di essere autorevole, tantomeno l’illusione di essere esaustivo, ma vuole condividere esperienze di vita, scoperte fatte tra le righe, passioni divampate e mai spente.

Per questo la sua storia minima della letteratura è autenticamente “sentimentale”: personale, appassionata e intrisa di una forma pura di amore, quella dell’uomo per il suo libro. È così, in fondo, che si trasmette il salvifico contagio chiamato “lettura”.