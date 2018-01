“Disorient Express”, di e con Cinzia Leone, in scena a Pietra Ligure

Giovedì 22 marzo, alle ore 21.00, al teatro comunale Guido Moretti di Pietra Ligure andrà in scena “Disorient Express” di e con Cinzia Leone.

“Disorient Express” è il nuovo spettacolo di Cinzia Leone. Attrice comica d’eccezione capace di interpretare le donne della nostra attualità, di vedere la vita e la società con ironia intelligente e pungente grazie alla capacità di saper far ridere e riflettere contemporaneamente. Disorient Express non è la storia di un treno che non sa dove andare, è una fotografia di gruppo in cui ci siamo tutti e tutti abbiamo un’espressione visibilmente disorientata. E come può non essere disorientata un’umanità travolta ogni minuto da un cambiamento? Come possiamo essere sicuri di noi stessi e della realtà che ci circonda se ad ogni notizia sentita in televisione possiamo trovare contemporaneamente la smentita su Internet?

Biglietti:

platea € 22,00/20,00; galleria € 18,00/16,00

Abbonamento a 10 spettacoli:

intero € 150,00 / ridotto (under 18 e over 65) € 110,00

Nelle date degli spettacoli la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendite:

Pietra Ligure: Ottica Pietrese, via Montaldo 16, Tel. 019 627710

Loano: Lollipop Dischi, via Garibaldi 64, Tel. 019 675488

(diritti di prevendita € 1,50 a biglietto)

online www.happyticket.it