“Dietro le quinte dell’incidente in montagna”

Quando l’emergenza medica incontra l’outdoor: giornata formativa teorico pratica presso la falesia d’arrampicata Cento Corde, o Cava Vecchia, a Borgio Verezzi L’attività all’aria aperta evoca spesso immagini di salute e divertimento ma talvolta comporta qualche incidente. Esserne consapevoli è un buon mezzo per non farsi travolgere dagli eventi quando ormai questi sono in evoluzione.

Medici con esperienza sul campo, il CNSAS e volontari delle pubbliche assistenze saranno a disposizione dei presenti per un approfondimento sanitario sull’autosoccorso in zona impervia con cui diffondere le buone pratiche e le manovre di primo soccorso da mettere in atto in attesa dei soccorsi avanzati, anche mediante sessioni pratiche.

Il programma prevede alle ore 10 il ritrovo presso piazza Porta Testa a Finalborgo e alle ore 10:30 il ritrovo presso Cava Vecchia (via Cava Vecchia 2, Borgio Verezzi). Pranzo al sacco.

Info: dottor Luca Bianco 3383796790 / dottor Gianluigi Persico 3355705709