Diana Lopszyc chiude il Festival Pianistico Internazionale

La pianista argentina Diana Lopszyc chiude i XXX Concerti di Primavera – Festival Pianistico Internazionale.

In programma:

Georg Friedrich Handel, Chacona en Sol Mayor HWV 435

Franz Joseph Haydn, Andante con Variaciones en fa menor (Hob. XVII:6)

Richard Wagner, Eine Sonate für das Album von Frau M.W.

R.Wagner– F. Liszt, Isoldens Liebestod (“Tristan und Isolde”)

Alexander Scriabin, Dos Poemas op. 32- Andante cantabile –Allegro- Con eleganza-Con fiducia

Gioacchino Rossini, Obertura de “Il barbiere di Siviglia” – Pianoforte a quattro mani con Cinzia Bartoli

Diana Lopszyc è considerata tra le più importanti pianiste argentine della sua generazione. Si diploma al Conservatorio Superiore “M.de Falla” di Buenos Aires ottenendo la Medaglia d’oro sia per il Pianoforte che per il Clavicembalo. Ha ottenuto numerosi premi presso Concorsi Internazionali tra cui il Premio “Ciaikovskji” (Orchestra sinfonica di Bahia Blanca), Premio “F.Liszt”, Premio “Promozione Musicale”, Premio “Associazione Estimulo Cultural”, Premio “Associazione Cristiana dei Giovani” e Premio “Fondazione culturale Coliseum”.

Grazie alla sua grande versatilità interpretativa, il suo repertorio comprende opere da Bach alle attuali avanguardie musicali. Ha tenuto concerti nei più importanti Teatri dell’Argentina: Teatro Colon,Teatro Nacional Cervantes, Teatro Coliseo, Auditorium di Belgrano,Museo Nazionale di Arti Decorative, Museo Nazionale delle Belle Arti, Auditoriun della Radio Nazionale in Buenos Aires, Teatro argentino di La Plata, Teatro di Bahia Blanca, Cordoba, Mar del Plata, Olavarria, Santa Rosa, Rosario, Bariloche, Mendoza, Settembre Musicale di Tucuman, le Schubertiadi di Villa Gesell e la Fondazione Beethoven di Buenos Aires. Ha inoltre tenuto concerti in USA, Brasile, Messico e Radio France.

Ha eseguito numerose opere dei compositori argentini contemporanei Augusto Rattenbach, Roberto Garcia Morillo, Eduardo Checchi, Isabel Arezt, etc. e gran parte di queste opere sono a lei dedicate. Ha inciso diversi CD con repertorio argentino e latino-americano del secolo XX e XXI. Recentemente è uscito un suo nuovo CD con opere di Beethoven edito da Epsa Music. Ha eseguito in prima esecuzione assoluta in Argentina il Concerto per Clavicembalo e Orchestra del compositore polacco Henrik Gorecki e recentemente il Concerto Grosso di Luis Bacalov con l’Orchestra Sinfonica Nazionale in Buenos Aires. Diana Lopszyc è regolarmente invitata come membro di giuria in concorsi di esecuzione musicale. È docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Superiore di Musica “M. de Falla” di Buenos Aires.