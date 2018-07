Dialoghi sonori tra mandolino e chitarra

L’appuntamento con la rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta quest’anno alla sua XXVIII edizione, propone l’esibizione del duo formato dal mandolinista savonese Carlo Aonzo e dal chitarrista ovadese Roberto Margaritella. Il concerto si svolgerà presso il Convento dei Frati Cappuccini nell’antica Aquilanum, oggi Quiliano, piccolo paese, che sorge sull’omonimo torrente, dell’entroterra savonese.

Dal convento cinquecentesco si gode di una splendida visuale che va da Quiliano sino al mare e, all’interno di un antico chiostro, si percepisce una pace e una tranquillità che riempie l’animo del visitatore.

Il viaggio sonoro in cui ci condurranno i due talentuosi musicisti racconta del rapporto musicale tra il mandolino e la chitarra, visto nelle sue diverse contaminazioni ed evoluzioni stilistiche, attraverso i continenti e la sua storia. Un viaggio da Calace e Paganini, da Parigi e Napoli, dalla romanza alla canzone d’amore, dalla polka al valzer.

Carlo Aonzo ha una consolidata attività concertistica internazionale tra Europa, Giappone e Stati Uniti, dove si è affermato quale principale divulgatore del mandolino classico italiano. Diplomato in mandolino con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Padova, vanta infinite collaborazioni con musicisti e orchestre di grande rilievo. È il fondatore dell’Accademia internazionale del mandolino.

Roberto Margaritella, diplomato in chitarra classica al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, svolge attività concertistica come solista ed in varie formazioni da camera e ha a all’attivo diverse collaborazioni con artisti di fama internazionale. E’ Direttore Artistico per le attività musicali della città di Acqui Terme.