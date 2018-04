“Dialoghi degli dei” chiude le serate allo Spazio Bruno

Doppio appuntamento della Kronostagione: lo spettacolo “Dialoghi degli dei” della compagnia Sacchi di Sabbia andrà in scena alle ore 21 allo Spazio Bruno, dove al termine si cenerà tutti insieme con il dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto. “Dialoghi degli dei” sarà anche al Teatro Ambra, nell’ambito della Kronostagione ragazzi, alle ore 10: alla rappresentazione prenderanno parte gli alunni e le alunne delle classi quinta elementare e prima media delle scuole di Albenga e Ceriale.

“Dialoghi degli dei”, di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, vede in scena Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano e Giulia Solano ed è in collaborazione con Re Clip – Rete del Contemporaneo Liguria – Piemonte. Lo spettacolo parte dalla serie dei cosiddetti “Dialoghi degli dei” ai quali è legata la fortuna di Luciano, scrittore e retore greco di origine siriane, nato a Samosata nel 125 dopo Cristo.

Attingendo dal patrimonio del mito l’autore offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica: gli scontri “familiari” tra Zeus ed Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes e Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna.

È sorprendente come, a distanza di secoli, questi “Dialoghi” continuino ad “intrattenere” l’ascoltatore: queste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile e arguto, continuano ad essere “discorsi per far passare il tempo”. Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica, con il sostegno della Compagnia Lombardi – Tiezzi, si interrogano proprio sul senso profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per “passare il tempo”.

Ultimo appuntamento serale di questa intensa e partecipata undicesima stagione, i cui numeri dimostrano ancora una volta come la Kronostagione in questi anni sia stata in grado di riunire i cittadini e le cittadine ingauni attorno all’evento teatrale, formando una comunità di appassionati che oltre lo spettacolo condivide la cena, le opinioni, le chiacchiere e riscopre l’importanza della condivisione e della collettività. Gli spettacoli al mattino si chiuderanno il 3 maggio con “I racconti di mamma oca” della compagnia Drammatico Vegetale.

Biglietti

Teatro Ambra ragazzi al mattino: posto unico € 5

Spazio Bruno serale: posto unico € 15, studenti under 26 € 12

Apertura botteghino Spazio Bruno ore 20:30

Biglietteria aperta martedì dalle 16 alle 19