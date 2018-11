“Di amore, morte e altre stregonerie” – Festival (non solo) Shakespeare in Town

La XIV edizione del Festival Shakespeare in Town si inaugura sabato 10 novembre 2018 presso lo spazio performativo Chapeau Famagosta in via Famagosta 12r, con l’evento di apertura “MACBETH: UN’ESPLORAZIONE”. Dal 2005, il regista Marco Ghelardi ha intrapreso un percorso di rilettura, rivelazione e riproposta dell’opera di William Shakespeare in Italia.

Attraverso un attento lavoro di analisi che inizia dal recupero delle prime edizioni a stampa e prosegue con le traduzioni originali dei testi, Shakespeare viene presentato in modalità innovative che permettono di riscoprirne la freschezza e la contemporaneità. L’“Esplorazione” di “Macbeth” ci avvicina per un tragitto che procede oltre quello che viene raccontato in modo tale da scoprire le omissioni e il rimosso che muovono gli inesorabili meccanismi della tragedia.

Il percorso prosegue con il secondo appuntamento, “ROMEO E GIULIETTA: UN’ESPLORAZIONE”, sabato 17 novembre, sempre presso Chapeau Famagosta 12r. L’“Esplorazione” di “Romeo e Giulietta” ci farà seguire passo dopo passo la scoperta dell’amore da parte dei due amanti veronesi e del drammaturgo William Shakespeare.

Giovedì 22 novembre il festival si chiude con “LIDIA: STORIA DI UNA MASCA”, alle ore 21:00, presso Chapeau Famagosta. Uno spettacolo sulla stregoneria nelle campagne italiane, che l’autrice e interprete Alice Bignone ci presenta così: Lidia è nata dalle storie di tante donne, accusate, accusatrici o vittime di malefici. È una storia recente, delle nostre nonne e bisnonne. Lidia forse è una masca, una strega, uno spirito del bosco o forse è solo una donna, forse era una masca anche sua madre, forse anche sua madre era solo una donna. Di sicuro c’è che Lidia è una levatrice, una guaritrice, che è stata una bambina e poi una moglie e poi una madre. Di sicuro c’è che Lidia dovrà scegliere se essere una masca o solo una donna. Di sicuro c’è che Lidia sceglierà. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto.

“ROMEO AND JULIET SCHOOL WORKSHOP” è il progetto che Shakespeare in Town! dedica alle scuole superiori: un vero laboratorio didattico in cui gli studenti possono scoprire ed approfondire i contenuti teatrali del testo di Shakespeare.

Scrive il direttore artistico Marco Ghelardi:

“Il 2018 vede portare avanti il nostro Festival con un percorso trasformato e aperto a nuove contaminazioni. Quest’anno, il nostro focus è su due coppie di personaggi, una quasi l’opposto speculare dell’altra: da una parte, i due giovani amanti veronesi, sacrificati da una comunità troppo coinvolta nella propria guerra civile per accorgersi dell’amore; dall’altra i due sposi scozzesi, che l’ambizione porta sulla strada del male percorsa fino alle sue estreme conseguenze.

Le due tappe saranno raccontate attraverso la formula dell’esplorazione’: quasi una visita guidata all’interno dell’edificio drammaturgico scespiriano per provare a vedere gli eventi e i personaggi da un punto di vista differente e rivelatore. I due spettacoli, già replicati con successo presso Art Land a Milano, segnano un’ulteriore tappa del percorso di divulgazione del teatro scespiriano e del teatro in generale, come forma d’arte capace di mettersi in discussione e di saper uscire fuori dai recinti sacri che rischiano di soffocarla.

Anche quest’anno prosegue il nostro progetto di laboratorio didattico in lingua inglese, che prevede la partecipazione di due attori madrelingua ed è dedicato a presentare e coinvolgere gli studenti dentro il testo originale di ‘Romeo e Giulietta’. Siamo felici di ricevere richieste anche da fuori regione per un’iniziativa che sa far incontrare tradizione del teatro, didattica e apertura verso il futuro.

Il Festival si conclude con ‘Lidia, storia di una masca’, un monologo teso e feroce che racconta una storia di stregoneria ambientata nelle campagne italiane del nostro recente passato. Con questo appuntamento il Festival accoglie il nostro presente artistico facendolo dialogare in modo fertile con l’eredità dei classici.

Data la situazione di disorientamento e disgregazione culturale che stiamo vivendo, concludo ringraziando tutti coloro che una volta di più hanno creduto nei valori che portiamo avanti, dandoci la possibilità di salire sul palco e di offrirvi una teatralissima sintesi del tempo presente”.

CALENDARIO EVENTI

“MACBETH: UN’ESPLORAZIONE”

reading dalla tragedia di William Shakespeare

Sabato 10/11/2018 ore 21.00

Chapeau Famagosta, via Famagosta 12r

“ROMEO e GIULIETTA: UN’ESPLORAZIONE”

reading dalla tragedia di William Shakespeare

Sabato 17/11/2018 ore 21.00

Chapeau Famagosta, via Famagosta 12r

“LIDIA: STORIA DI UNA MASCA”

uno spettacolo sulla stregoneria nelle campagne italiane

Giovedì 22/11/2018 ore 21.00

Chapeau Famagosta, via Famagosta 12r

ROMEO and JULIET SCHOOL WORKSHOP

Laboratorio didattico per le scuole superiori

Per tutta la durata del Festival

Gli eventi presso Chapeau Famagosta sono aperti ai soli soci