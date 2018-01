“Depuratore di Savona: salviamo l’acqua”

10 milioni di metri cubi: è la dimensione del Lago di Osiglia, è il livello di guardia del Brugneto, è il volume dell’acqua debolmente salata che il Depuratore di Savona versa in mare ogni anno.

In un’epoca in cui è ormai nella coscienza diffusa la volontà di consumare meno risorse collettive è evidente una progressiva riduzione della disponibilità dell’acqua, è percepito il ruolo strategico del riuso, ci sono le tecnologie per sostituire in moltissimi campi il consumo di una risorsa con l’impegno del cervello e della forza lavoro, la collettività savonese deve porsi un obiettivo, altrove diffusamente raggiunto: il riuso dell’acqua prodotta dal depuratore, attualmente gettata in mare.

Relatore l’ingegnere Giovanni Ferro, presidente del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese.