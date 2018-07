I Giardini a Mare Cristoforo Colombo ospitano un ricchissimo programma di manifestazioni che allieteranno le serate della nostra città. Musica, danza, teatro, cabaret e spettacoli ginnici per un caleidoscopico calendario in grado di regalare a tutti momenti di allegria e spensieratezza… e per sfondo il nostro meraviglioso mare.

“Dentro il Sogno di un Canto” – Spettacolo Musicale a cura del Circolo Culturale Archimede. Celebri e suggestivi brani internazionali interpretati con maestria per condurci all’interno di un vero e proprio “sogno musicale”.