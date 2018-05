Decathlon Trek Day – “Le chiese medioevali”

La Polisportiva Nolese – sezione Outdoor ospita il Decathlon Trek Day. Dalla Chiesa San Francesco si imbocca il sentiero “vetta Capo Noli”. Superata la prima salita si incontra il Lazzaretto con i resti della Chiesa San Lazzaro. Seguono a poca distanza le chiese Santa Margherita e Santa Giulia con punto panoramico e l’Eremo dell’illustre capitano D’Albertis.

Il sentiero con vista su Noli e il Golfo dell’Isola prosegue a salire fino alla vetta con il Semaforo di Capo Noli. Si procede in direzione Le Manie per poi deviare: una ripida ma breve rampa ci farà raggiungere il punto panoramico con vista a 360°.

Inizia la discesa: un sentiero single trek immerso nella macchia mediterranea ci condurrà fino alla Chiesa San Michele sull’omonima collina. Attraverso la strada dei francesi, nel verde delle fasce tipiche della zona, si raggiungerà Noli. Attraversando il centro storico ecco l’ultima delle chiese: il monumento nazionale San Paragorio.

Difficoltà: trekking turistico ad anello. Percorso collinare con salite e discese

Distanza: 8 km

Dislivello: D+300

Iscrizione obbligatoria

Ritrovo c/o Chiesa San Francesco, piazza monsignor Vivaldo, ore 9. Partenza ore 9:30

Consigliato abbigliamento adeguato da escursione, scarpe da trekking, borraccia con acqua. Per i cani pettorina, ciotola per acqua, documenti vaccinazioni, assicurazione