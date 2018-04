Debora Caprioglio torna al Teatro Chebello con “Debora’s Love”

Conclusasi la stagione in abbonamento con le due produzioni della Compagnia Stabile Uno Sguardo dal Palcoscenico il sipario del Teatro “Osvaldo Chebello” si apre ancora per gli ultimi due spettacoli fuori abbonamento.

Il primo vedrà il ritorno della star del teatro Debora Caprioglio con “Debora’s Love”, di cui è anche autrice insieme al regista Francesco Branchetti. Si tratta di uno spettacolo ricco di ironia e comicità, un viaggio brioso e divertente nella vita di un’attrice e delle sue passioni, pieno di ricordi e aneddoti esilaranti che Debora Caprioglio racconta con grande ironia, evocando un mondo ai più sconosciuto come quello del cinema, della televisione e del teatro.

Prodotto dall’associazione culturale Foxtrot Golf, dopo il debutto a Roma lo spettacolo ha iniziato una lunga tournée, di cui Cairo Montenotte costituisce una delle tappe. Tra racconti, motti, proverbi veneziani e non, Caprioglio si svela con una sincerità a tratti stupefacente, il tutto sempre condito da grande senso dell’umorismo e da una verve non comune. Dall’infanzia ai suoi esordi fino al successo, tra grandi incontri ed episodi divertentissimi si snoda questo monologo pieno di ironia in cui l’attrice regala al pubblico un po’ di sé ma soprattutto tanto divertimento e risate.

Le musiche sono firmate da Pino Cangialosi, le scene e i costumi sono di Clara Surro, l’aiuto regia è di Isabella Giannone.

Biglietteria: giovedì 19 aprile ore 16:30 – 18:30 e 20 – 21

Ingresso € 15, ridotto (under 20) € 12