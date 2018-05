Danila Satragno in concerto nella Città delle Donne

Danila Satragno, cantante jazz ricercata e musicista raffinata ha collaborato professionalmente con grandi nomi tra i quali Fabrizio De Andrè, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi, Annalisa, Red Canzian, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci, Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli.

La sua lunga esperienza di vocal coach per professionisti e giovani talenti l’ha portata ad elaborare il metodo Vocal Care, l’allenamento più amato da cantanti, speaker radiofonici e televisivi per l’efficacia e la rapidità nell’ottenere miglioramenti sulla voce e sull’espressività, che lei stessa insegna in Italia e all’estero. È stata una dei vocal coach di X Factor 2017.

Ha inaugurato la Casa della Musica, a Milano, un luogo di brainstorming per gli artisti dove poter cantare, scrivere, ascoltare, comporre e lavorare insieme. Una donna instancabile, sempre all’avanguardia, con un amore sconfinato per la musica e l’insegnamento.