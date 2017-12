Daniela Issoglio espone al Bar Bacicin

L’interessante mostra d’arte della pittrice genovese Daniela Issoglio, in esposizione al Bar Bacicin sul lungomare Diaz 53, fa parte della serie di importanti rassegne pittoriche e fotografiche che da anni si susseguono con scadenze mensili al Bar Bacicin di Ceriale e si conclude domenica 7 gennaio quando sulle pareti del locale subentreranno le opere della fotografa Giovanna Gontero.

L’esposizione di dipinti potrebbe chiamarsi “Bellezza marina” se l’artista non avesse deciso di non titolare l’esposizione in alcun modo. Sono infatti predominanti le marine in queste opere esuberanti e dai colori accesi e decisi che sferzano la tela con gli azzurri accecanti del mare e i gialli, i marroni e gli ocra delle sabbie salmastre e delle solitarie barche adagiate sulle rive.

Le pennellate, forti e intense, attraversano le tele come visioni di realtà non trasfigurata ma come attimi colti in un momento narrativo emozionale senza sovrastrutture intellettuali e con la genuinità del sincero sentimento.

E se le marine pittoriche possono essere argomento conosciuto e abusato, così come da sempre accade, ecco che nei dipinti di Issoglio acquistano nuovo valore, distaccandosi dal conosciuto distinguendosi per originalità e per un personalismo che induce oltre alla mera visione della tela, a scoprire l’animo dell’artista, il suo romanticismo e il suo sguardo sul mondo e sulle cose che, oltre a trasferire sulla tela, riesce a trasmettere all’attento spettatore.