“Dance to the Future”

Aperitivo con Live Band, si balla al ritmo della musica dance anni ’70,’80,’90 a favore della raccolta fondi per la borsa di studio “Le Falchette di Airc”.

Per l’occasione Lucia Pozzo, navigatrice oceanica e scrittrice, sarà presente per firmare i suoi esilaranti libri di avventure marinaresche e presentare il suo team velico “Le Falchette di Airc “

La Festa in spiaggia sarà la giusta occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza dell’uso delle creme solari per la prevenzione del tumore alla pelle.

Si ringraziano il Comune di Finale Ligure per il patrocinio e gli sponsor tecnici: Natura Si creme solari BIOBI, Azienda Vini La Scolca, Noberasco, 20 Riviera.

Per chi volesse contribuire alla borsa di studio Le Falchette di Airc è possibile versare anche un contributo con bonifico bancario: BANCA PASSADORE – Via Vernazza, 27 GenovaIBAN: IT08T0333201400000000919856 oppure collegandosi al al sito rete del dono https://www.retedeldono.it/it/search/Lucia%7Cpozzo.