Decathlon Albenga in collaborazione con gli insegnanti della palestra Riva Dance Academy vi invita a partecipare ad un pomeriggio di sport: vi aspettiamo in negozio, in viale Martiri della Foce 48, dalle ore 17.

Non avete mai provato nulla di simile e temete di non essere all’altezza della lezione? Niente paura! L’insegnamento prenderà spunto dalle basi della disciplina e sarà alla portata di tutti, adulti e bambini.