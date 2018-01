“Dalle terre basse” – Collettiva a Finalborgo

L’esposizione collettiva racchiude le opere di tre originali artisti quali Sergio Battarola, Giangi Pezzotti e Marco Rossi, che esprimono un’espressività artistica raffinata e originale che certamente incontrerà il gusto sia di un pubblico esperto sia di chi semplicemente vorrà prendere contatto e apprezzare le opere di tre esponenti della nostra ricca storia dell’arte.

La mostra comincia con un “moto da luogo”, uno spostamento. I tre artisti provengono dalla Bassa Pianura Bergamasca sia come vite personali sia come cultura artistica. Da lì si sono spostati per quest’occasione con le proprie opere, il proprio bagaglio artistico, in una zona non lontana ma geograficamente molto diversa, i cui panorami non coincidono con i loro, neppure il clima e l’atmosfera sono gli stessi.

Un’occasione per prendere contatto con una sensibilità artistica appartenente a luoghi diversi da quelli rivieraschi ma proprio per questo ancora più apprezzabile.

Inaugurazione sabato 27 gennaio ore 17

L’esposizione si svolge con il patrocinio del Comune di Finale Ligure e sarà visitabile dal martedì alla domenica.