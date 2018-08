“Musica nei Castelli di Liguria” torna ad Altare per due imperdibili appuntamenti nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Annunziata. Ormai da 26 anni l’Associazione Corelli promuove eventi musicali di livello in location suggestive della Liguria.

Come spiega Walter Bazzano, consigliere comunale incaricato alla Cultura, “Altare punta molto su questi due appuntamenti per far conoscere il proprio territorio e soprattutto valorizzare un edificio, l’Annunziata, antica parrocchiale del paese, che necessiterebbe di interventi impegnativi per il recupero e la conservazione dell’importante patrimonio artistico e per un pieno utilizzo in eventi culturali ed espositivi”.

Appuntamento il 14 settembre alle ore 21 “Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli Equinox – Dal Mediterraneo al Rio della Plata: l’Italia incontra il Sud America”