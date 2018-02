Dagma Sogna live al CineTeatro “Don Bosco”

Appuntamento imperdibile con lo showcase di “Tratti di matita”, il nuovo album della band savonese Dagma Sogna, entrato fin dal giorno dell’uscita ufficiale nelle posizioni 31 nella Top 200 Italy, 16 nella Top 200 Pop e 28 della Top 100 Generale di iTunes. Il “save the date” è accompagnato dal lancio sul canale YouTube ufficiale della label Areasonica Records del videoclip di “Signora degli inganni”, secondo singolo estratto dal disco.

I Dagma Sogna presenteranno dal vivo l’album per la prima volta nella sua interezza in una location d’eccezione. Non mancheranno anche estratti dal full-length d’esordio “Frammenti di identità”. Saliranno sul palco anche gli Zueno, giovane band attiva sulla scena musicale ligure.

Biglietti disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dei Dagma Sogna www.facebook.com/Dagmasogna