Dacia Maraini presenta il nuovo romanzo “Tre donne. Una storia d’amore e disamore”

A Savona una delle più grandi scrittrici italiane, tradotta in oltre 20 Paesi in tutto il mondo: Dacia Maraini presenta il romanzo “Tre donne. Una storia d’amore e disamore” (Rizzoli). Introduce Renata Barberis.

Come si può raccontare oggi l’amore? Quali sono i percorsi nascosti e gli equilibri impossibili che spingono due destini a incrociarsi?

Dovrei difendere con più forza la libertà dell’amore che non conosce età, che si fa sudare, fiato, respiro, eccitazione, tutto per via del piacere del gioco amoroso

È la voce di Dacia Maraini a risponderci, attraverso queste storie che sono una fotografia delle più imprevedibili sfumature del desiderio, vissuto nelle diverse età della vita. Racconti che sono la testimonianza di una donna che non ha mai smesso di lottare per difendere la forma più pura di amore, quello per la libertà. Perché solo chi ha vissuto cento esistenze in una, attraversando il mare in tempesta del Novecento, può ricordarci che l’amore è la sola bellezza a cui non possiamo rinunciare.