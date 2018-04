Cundigiun Tour – Degustazioni di musica e cibo

La quarta edizione del Cundigiun, manifestazione enogastronomica dedicata ai piatti tipici del nostro entroterra che porta frazioni e associazioni tra le vie e le piazze di Varazze, propone quest’anno degustazioni di cibo e musica con “condimenti musicali” dagli anni ’50 fino ai giorni nostri.

Girovagando tra gli stand, posizionati da San Nazario al Solaro, passando per via Malocello e piazza Patrone, potremmo provare con mano se è vero che il suono cambia la percezione del cibo, gli acuti esaltano l’acidità, i suoni arrotondati esaltano la dolcezza e il blues fa sembrare più buono il cibo. Gourmet e musica, dunque, il tema della “festa nella festa”, che promette di far divertire tutta Varazze sotto il segno del buon cibo e della buona musica.

Inoltre cercate negli stand la mappa della manifestazione: oltre a dirvi dove sono posizionati i piatti e i gruppi musicali che vi piacciono di più vi farà ottenere a fine percorso, dopo aver collezionato tutti i timbri rilasciati nelle diverse postazioni, la simpatica shopper con il marchio della manifestazione.