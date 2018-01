“Cronologia universale” – Incontro culturale alla Fondazione Bormioli

Per iniziativa della Fondazione Bormioli prende il via l’Accademia con gli “Incontri culturali, soprattutto di civiltà locale”, una serie di conversazioni nelle Salette di via Buffa 15, locali in cui vengono altresì allestite esposizioni di carattere artistico e culturale, aperti dalle 17 alle 19. Le conversazioni si terranno sempre di sabato e saranno introdotte da una relazione di Lorenzo Chiarlone.

Gli argomenti trattati saranno “Cronologia universale” (20 gennaio) e “L’umanesimo informale di Sandro Cherchi” (27 gennaio, tema connesso con l’esposizione di opere del noto artista). In febbraio si parlerà di “Garibaldi: aneddoti e curiosità” (il 3, con relatore Sergio Capelli), “Dialetto locale” (il 10), “Ebrei e cristiani” (il 17) ed “Ebrei a Cairo. Er Ghét” (il 24).

Il primo incontro partirà dal riferimento al suono dell’Ave Maria per arrivare al calendario islamico attraverso la cronologia biblica, l’anno liturgico cattolico e l’almanacco civile.

L’artista Sandro Cherchi (1911-1998), che fu tra i fondatori del movimento “Corrente” e insegnò all’Accademia Albertina, realizzò moltissime opere di pittura, disegno, incisione e scultura nello stile di un personale espressionismo informale che ha avuto quale soggetto di elezione la figura umana. Nello spazio cairese da fine gennaio al 3 marzo sarà allestita una mostra con opere cherchiane.

Il successivo appuntamento – animato dal noto cairese Sergio Capelli – concernerà la figura di Giuseppe Garibaldi e le sue donne. Quindi sarà il dialetto e la relativa scrittura l’oggetto dell’Accademia cairese.

Gli ultimi due sabati di febbraio saranno dedicati ai rapporti fra ebrei e cristiani: la nascita del Cristianesimo dal ceppo religioso e culturale ebraico, i secoli dell’anatema fino al recente dialogo. Successivamente verranno esaminati i risvolti locali della presenza ebraica nel “Ghetto” del centro storico cairese.

“Le iniziative della Fondazione Bormioli si articolano sempre intorno al binomio ispirativo ‘solidarietà e cultura’ – dichiarano gli organizzatori – In tal senso la fondazione ha realizzato l’Asilo nido ‘Nilde Bormioli’, ha avviato e gestisce la Residenza ‘Bormioli’ (dieci posti per anziani autosufficienti) e organizza diverse iniziative nelle Salette ‘Arte & Cultura’ di via Buffa”.

“Su richiesta delle persone che numerose frequentano sistematicamente le Salette per informali conversazioni e scambi in tema di tradizioni, storia e letteratura locali, si è pensato di organizzare l’iniziativa dell”Accademia’, definendo un calendario di conversazioni animate da appassionati ed esperti, locali e non, disponibili e sviluppare un argomento specifico che possa risultare di interesse condiviso e arricchimento della conoscenza”, concludono i promotori dell’iniziativa.