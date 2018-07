“Croceropoli” con la Croce Verde

La Croce Verde organizza il “Croceropoli” per allietare residenti e turisti allo scopo di ringraziarli per la loro disponibilità e l’attaccamento che spesso dimostrano nei loro confronti e sensibilizzare le persone sull’attività svolta esclusivamente da volontari, che si impegnano per garantire un servizio fondamentale e migliorarlo sempre di più.

I bambini potranno immedesimarsi nel ruolo del milite e provare le varie manovre che la Croce Verde effettua abitualmente durante i servizi d’urgenza, ovviamente poste come un gioco. Avranno la possibilità di visitare l’ambulanza e al termine verrà rilasciato loro un attestato di partecipazione e un dolce per ringraziarli.

“Siamo impegnati per ristrutturare e dare ai cittadini una nuova sede più consona alle esigenze del nostro servizio – spiega il presidente Vilderio Vanz – Invitiamo tutti a partecipare per passare un piacevole momento insieme”.