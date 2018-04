“Costa sei la benvenuta… ma spegni i motori”

Incontro a cura di Italia Nostra sul grave inquinamento delle navi da crociere e sulla possibilità di utilizzare l’alimentazione elettrica dalla banchina, a cura di Angelo Zaia, portavoce del Comitato Savona Porto elettrico e socio di Italia Nostra – sezione di Savona. Partecipa l’ingegner Roberto Cuneo, presidente regionale di Italia Nostra.

Una nave da crociera in porto tiene accesi i motori per una potenza di 20 MW, come 1000 camion fermi con il motore acceso. Il combustibile è pessimo ma anche migliorandolo (gas) è sempre una combustione di grandi dimensioni in centro città. L’inquinamento che tali navi producono, in un porto vicinissimo ad un centro cittadino densamente abitato come quello savonese, produce inevitabilmente un effetto nocivo molto significativo sulla salute dei cittadini.

Altri Paesi (Baltico, California) impongono l’alimentazione elettrica delle navi. La tecnologia è disponibile ed affidabile: cosa aspettiamo ad usarla? Alla prossima piattaforma Maersk di Vado Ligure tale alimentazione è già stata imposta dalla Regione Liguria su richiesta di Italia Nostra.