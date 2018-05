“Cosa fare con le persone autistiche: modelli di trattamento a confronto”

Fondazione Sacra Famiglia per l’Autismo organizza un ciclo di convegni e appuntamenti legati all’autismo in collaborazione con Fondazione Angelo Custode, Fondazione Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, Blu Lab, SpazioBlu Autismo Varese Onlus, A18 Onlus e Comune di Verbania. Un programma ricco di incontri, workshop ed eventi per approfondire il tema con gli esperti e sostenere concretamente le persone fragili e le loro famiglie.

A Loano il professor Lucio Moderato, direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo della Fondazione Sacra Famiglia, e la dottoressa Julia O’Connor, direttrice del Dipartimento SIB Self Injourius Behavior del Kennedy Krieger Institute di Baltimora, presenteranno e confronteranno le esperienze di Sacra Famiglia e del Kennedy Krieger Institute in merito ai modelli di intervento cognitivo comportamentale evidence based applicati ai casi di autismo.

L’importante lavoro dei due esperti sarà accompagnato dagli interventi di Albino Accame, direttore delle sedi liguri della Fondazione Sacra Famiglia, e del professor Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, che affronteranno il tema della “fragilità” e la necessità di applicare nuovi modelli a nuovi bisogni.

La Fondazione Sacra Famiglia è stata istituita da don Domenico Pogliani nel 1896 a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus. Da oltre 120 anni cerca di rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 19 sedi e quasi 2mila tra dipendenti e collaboratori, segue più di 12mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno.

Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti. Il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’ente fornisce è dedicato a bambini, adulti e anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.