“Che cosa ha fatto quando eravamo al buio?” in scena a Pietra Ligure

Giovedì 1 marzo, alle ore 21.00, al teatro comunale Guido Moretti di Pietra Ligure andrà in scena “Che cosa ha fatto quando eravamo al buio?” con Giorgio Caprile, Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi.

Dopo il successo ottenuto al 51° Festival Teatrale di Borgio Verezzi, Giorgio Caprile, Miriam Mesturino e Alessandro Marrapodi ci delizieranno con “Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?” Jacqueline si sente trascurata dal marito Robert, troppo assorbito dagli affari. Nervosa e irrequieta a seguito di questa situazione, per riuscire a dormire è costretta a prendere del sonnifero. Addormentatasi profondamente non s’accorge che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto assieme. Lo sconosciuto è Claude, un affascinante e simpatico seduttore che con il suo charme riesce a conquistare la donna. Malgrado la particolare situazione, tra i due uomini nasce una reciproca simpatia tanto da renderli, in alcuni momenti, complici.

Biglietti:

platea € 22,00/20,00; galleria € 18,00/16,00

Abbonamento a 10 spettacoli:

intero € 150,00 / ridotto (under 18 e over 65) € 110,00

Nelle date degli spettacoli la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendite:

Pietra Ligure: Ottica Pietrese, via Montaldo 16, Tel. 019 627710

Loano: Lollipop Dischi, via Garibaldi 64, Tel. 019 675488

(diritti di prevendita € 1,50 a biglietto)

online www.happyticket.it