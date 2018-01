Corso “Dì sì ai tuoi sogni” con il Metodo Louise Hay

“Penso che sia un nostro diritto passare da un successo all’altro per tutta la vita e se ciò non succede significa che non siamo in sintonia con le nostre capacità innate o che non crediamo di poter ottenere dei buoni risultati oppure che non riconosciamo i nostri successi”. Così parla Louise Hay, oggi riconosciuta tra i massimi esponenti contemporanei del pensiero positivo, docente di Metafisica e autrice del best seller da 50 milioni di copie “Puoi guarire la tua vita”.

Il volume, tradotto in più di 30 lingue e diffuso in 40 Paesi del mondo, è il manuale di riferimento dello straordinario metodo di autoaiuto messo a punto da Hay a seguito della sua personale storia di grande sofferenza e rinascita.

Un metodo con cui l’autrice aiuta da oltre quarant’anni milioni di persone a superare i blocchi emotivi e a rivoluzionare profondamente e in meglio la propria vita. Ancora oggi, nonostante la sua morte alla veneranda età di 93 anni, i messaggi di Hay, vengono regolarmente proposti in articoli e trasmissioni televisive in diversi Paesi del mondo.

Cosa significa avere successo? Qual è la strada per realizzare i propri sogni? Come sarebbe scoprire quali sono i “segreti” del successo e i principi e le abitudini per raggiungerlo? “Dì sì ai tuoi sogni” è un nuovo e potente corso del Metodo Louise Hay in formato intensivo, creato appositamente da Louise Hay.

“Non importa per quanto tempo avete pensato di non farcela; ora potete creare uno schema di successo! Non importa neanche in quale campo volete agire: i principi sono gli stessi. È necessario piantare i giusti semi che daranno un abbondante raccolto”, affermava Hay.

Il corso è tenuto dalla dottoressa Leslye Pario, biologa nutrizionista e autrice del libro “La Mela del Peccato” che da molti anni ormai integra il lavoro con il metodo di Louise Hay nel suo lavoro per aiutare le persone a vivere meglio e cambiare alimentazione.