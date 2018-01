Corso di sensibilizzazione all’Auto Mutuo Aiuto

Presso la Casa dell’Auto Mutuo Aiuto, ex Prima Circoscrizione, in via Francesco Crispi 20A, si terrà un incontro informativo e sarà possibile scegliere se partecipare al corso di sensibilizzazione sull’auto mutuo aiuto in Liguria, metodologia e approccio dei gruppi e il ruolo del facilitatore.

Alcuni temi che verranno trattati:

Dinamiche di gruppo

Il concetto di condivisione

Conoscere l’empatia

Resistenti o Resilienti

Mi ascolti o mi senti

Si prega di confermare via e-mail specificando nome, cognome e numero di telefono.