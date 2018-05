Corso di Aggiornamento “Letteratura per ragazzi”

Il Comune di Borghetto Santo Spirito e il Sistema Bibliotecario della Valle Varatella propongono, con il contributo della Fondazione “Vacca”, il corso di aggiornamento dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi, giunto quest’anno all’undicesima edizione. Il corso sarà, come consuetudine, l’occasione per conoscere le novità editoriali di qualità dell’ultimo anno, per ribadire l’importanza della lettura e proporre strumenti per incentivarne la pratica.

Il corso prevede anche un’attività di laboratorio dedicata alla narrazione. Nei pomeriggi di approfondimento verranno proposti molti spunti di riflessione sulla narrazione, la lettura ad alta voce e, per la prima volta, sulla scrittura creativa.

Il corso beneficia di tre importanti patrocini: Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, Associazione italiana Biblioteche e Progetto “Nati per Leggere”.

Info e iscrizioni c/o Centro Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, piazza Libertà