Corsa non competitiva “Run San Pio” – Quarta edizione

Per la quarta edizione della corsa non competitiva “Run San Pio”, oltre alla 6 km ci sarà anche una 2 km per ragazzi e famiglie. La corsa individuale, maschile e femminile, sarà fatta sempre con la collaborazione dell’A.V.I.S. di Loano e il patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito per pubblicizzare la sagra gastronomica della San Pio e sensibilizzare le persone alla donazione del sangue.

La gara si effettuerà con partenza dalla Parrocchia San Pio X di Loano e il percorso si svilupperà per le vie della parrocchia e in zona Madonna degli Angeli (Borghetto Santo Spirito), con arrivo alla San Pio X. Per la 2 km il percorso sarà la stessa della 6 km; arrivati in fondo a via Ugo Foscolo si svolterà a sinistra, attraverso via Bergamo, e si giungerà alla parrocchia. Tempo massimo 1 ora.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone di ogni età e capacità. I bambini con età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. L’iscrizione implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Con l’iscrizione il partecipante si dichiara in buono stato di salute e privo di patologie che ostino alla partecipazione alla manifestazione.

È possibile effettuare l’iscrizione

sui siti web www.sanpiodecimoloano.it / www.avisloano.it scaricando e compilando la scheda di iscrizione e inviandola via e-mail oppure al fax 0196779680, effettuando il pagamento mediante bonifico di 10 € sul conto corrente codice IBAN – IT 97 K 0335 9016 0010 0000 0137 87 intestato a Parrocchia San Pio X di Loano con causale “Iscrizione RunSanPio 2018”

presso la sede dell’A.V.I.S. comunale di Loano in via Stella 36, al piano terra, della struttura per anziani denominata Casa di Riposo “Ramella” nei giorni mercoledì 8 e 22 agosto dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e venerdì 10 e 17 agosto dalle ore 9 alle ore 11, compilando la scheda di iscrizione e versando 10 €

presso la Parrocchia San Pio X in via Bergamo 10, in sacrestia, nei giorni 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 agosto dalle ore 17:30 alle ore 19 e il giorno 21 e 22 agosto dalle ore 19 alle ore 22, compilando la scheda di iscrizione e versando 10 €

il giorno 23 agosto dalle ore 16 alle ore 18:30 presso la sagra della Parrocchia San Pio X, compilando la scheda di iscrizione e versando 12 €

La quota di iscrizione comprende

cronometraggio della corsa

assicurazione RC e assistenza medica

servizio fotografico da “Evento sportivo”

gadget della corsa (scalda collo)

buono sconto di 2,50 € da esibire alla cassa e da utilizzare il 21 o il 22 o il 23 o il 24 agosto presso la sagra della parrocchia

gadget AVIS

utilizzo degli spogliatoi e delle docce presso i locali della parrocchia

rifornimento d’acqua all’arrivo della gara

offerta di 1 € alla missione di Chaehom in Thailandia

Alle ore 20:45 ci saranno le premiazioni