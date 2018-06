Corsa e Camminata in Notturna sulle alture di Celle Ligure

Ecco il primo di tre appuntamenti con la Corsa e Camminata in Notturna 2018, organizzata da Run X Tutti. Un percorso di 8 km circa con 250 D+ per i runner e 5 km con 160 D+ su un percorso su strada – zone pedonali per entrambi i percorsi. È facoltativo l’utilizzo di lampada frontale.

Come per le scorse edizioni potrete scegliere fra quattro gruppi in base alle vostre caratteristiche: Runner Veloci, Runner Base, Camminata Veloce, Camminata Turistica. Ogni gruppo avrà un apripista designato che conosce il percorso: non superatelo e se state facendo troppa fatica non esitate a chiedergli di rallentare!

Ritrovo ore 21 presso Riviera Sport (via Aicardi 126), partenze ore 21:30, rientro previsti tra le 22:30 e le 23. Al termine è previsto un ristoro offerto sempre da Riviera Sport.

È necessaria l’iscrizione comunicando i dati di ogni partecipante all’operatore entro il giorno prima contattando Riviera Sport oppure direttamente sul posto entro 15 minuti della partenza.