“Corale Cantico” nella Chiesa Sant’Agostino

Per la rassegna “Musiche celesti”, promossa dall’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano, si terrà il concerto di Natale “Corale Cantico” con la partecipazione di Simona Briozzo (voce), Marco Cravero (chitarre elettrica e acustica), Federico Fugassa (contrabbasso), Alessandro Graziano (violino).

La serata, dedicata alla musica sacra natalizia, si aprirà con i brani Silent Night di F.Gruber e Ave Maria di Gounod e proseguirà con l’interpretazione del canto tradizionale natalizio francese Les Anges dans nos campagne e Adeste Fideles di J.F. Wade. Seguirà il canto popolare tedesco O Tannenbaum (arr. Di E.Anschutz) e i brani Sanctus di M. Colonna e A. Ruggiero e White Christmas di I. Berlin.

Poi sarà la volta del canto tradizionale gallese Deck The Halls e del canto tradizionale natalizio francese Noel, Noel. Arricchiranno il programma due spiritual: Amazing Grace di J. Newton e Sometimes I Feel Like a Motherless Child.

Nell’ultima parte del concerto l’interpretazione dei brani Noel, Noel – È Nato Il Redentor di A. Adam (arr. Di A. Ruggiero) e Corale Cantico di D. Fossati, A. Ruggiero e M. Colonna. Il concerto si chiuderà con il brano Occhi di Bambino di C. Cantini e A. Ruggiero.