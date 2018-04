“Convivio delle Confraternite” – Sfilata enogastronomica

Il Circolo Enogastronomico “Della Rovere” organizza un incontro dal titolo “Convivio delle Confraternite”, a cui parteciperanno numerose confraternite enogastronomiche dall’Italia e dalla Francia.

Dopo il benvenuto presso la Sala dell’Anziania dell’Associazione A Campanassa il programma prevede il ritrovo delle confraternite in piazza del Brandale, dalla quale intorno alle 11 partirà il corteo in sfilata per le principali vie del centro storico. Alla sfilata accompagnata dalle festose note della Street Band Forzano parteciperanno i rappresentanti delle confraternite con i gonfaloni e i caratteristici paludamenti e il gruppo storico della Campanassa in abiti medievali.

La giornata prevede anche la visita guidata alla Fortezza del Priamar e si concluderà con il pranzo (il Convivio) preparato dagli stessi soci del “Della Rovere” presso la sede del circolo.