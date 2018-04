Conversazioni con immagini su Christine de Pizan, donna eccellente del tardo Medioevo, di Ivana Trevisan Bach e Agostina Cagnasso, presso Il Labirinto di via Famagosta 10.

Christine de Pizan è stata una scrittrice francese di origini italiane vissuta alla corte del regno di Francia. È riconosciuta come la prima scrittrice europea che trae spunto dalla propria cultura laica e non solo da quella di tradizione religiosa. Da notare che presentarsi in pubblico come femme de lettres in un paese di “chierici” (gli intellettuali religiosi dell’epoca) era allora motivo di scandalo.

Le si riconoscono altri primati: essere stata la prima donna ad aver fatto della scrittura, tanto in versi quanto in prosa, una vera professione, la prima “editrice di se stessa” (era infatti in grado di scrivere sulle materie più disparate con una rapidità incredibile) e dirigeva uno scriptorium, ovvero un atelier con tanto di dipendenti copiatori e miniatori

“La prima donna a prendere la penna in difesa del proprio sesso”, come la definì Per Simone de Beauvoir.