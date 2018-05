Convegno “That’s Silence” – Insieme per “sentire” in modo diverso

Si intitola “That’s Silence” la giornata di informazione e sensibilizzazione per udenti e non udenti organizzata dall’Associazione Non Parto di Testa con il patrocinio del Comune di Loano in programma nella Biblioteca Civica “Antonio Arecco” e presso la Pagoda di via Gozzano. L’iniziativa vuole regalare “un nuovo punto di vista sul silenzio e la musica attraverso l’incontro tra sordi e udenti, adulti e bambini” e far scoprire il valore della diversità.

Quanto è importante il silenzio e l’ascolto del proprio corpo fin da piccoli? Come si può accompagnare un bambino sordo nella crescita? Che ruolo può avere la musicoterapia in gravidanza e nei rapporti familiari? Come si fa ad ascoltare i suoni con tutto il corpo? Queste ed altre domande troveranno risposta nel convegno “Silenzio e musica nella crescita” (accessibile grazie al servizio di interpretariato Ita/Lis e sottotitolazione). L’incontro si terrà dalle 10 alle 13 presso la biblioteca di Palazzo Kursaal. Nato da un’idea della progettista Silvia Cappuccio e realizzato in collaborazione con Non Parto di Testa è inserito all’interno di una giornata dedicata a sordi e udenti.

Nel pomeriggio ci si sposterà negli splendidi spazi verdi della Pagoda di via Gozzano, dove alle 15 inizieranno i laboratori per adulti e bambini: consapevolezza corporea, lingua dei segni, musicoterapia, pedana sensoriale.

Quattro professionisti interverranno al convegno e seguiranno i laboratori, ognuno con una storia e un’esperienza diversa di “educazione” nel mondo dei sordi o degli udenti.

“That’s Silence” mette in relazione sordi e udenti attraverso il dialogo e il confronto reciproco e attraverso il “fare insieme”. È un silenzio al positivo che diventa punto d’incontro tra due comunità che a volte fanno fatica a comunicare. Tutto nasce dalla curiosità di una persona udente (Silvia Cappuccio) che si ritrova “circondata” da sordi segnanti in diversi contesti, in spiaggia, al bar. Da lì nascono la ricerca, la conoscenza con alcuni giovani sordi, una tesi in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano e un primo evento a Genova nel 2015 che coinvolge più di 100 persone.