Dopo il primo evento dell’anno, in cui hanno riallestito un accampamento di pellegrini del XIII secolo nella suggestiva cornice di Parco Puccio ad Albissola Marina, l’Associazione Culturale Gli Aleramici propone il convegno “Savona racconta il Medioevo”.

Da sempre impegnati nell’organizzazione di manifestazioni medievali ed eventi turistici d’ampia portata, conferenze, mostre e convegni, Gli Aleramici annunciano per il pomeriggio del 19 maggio la seconda edizione di un convegno che ha riscosso al suo debutto un impressionante successo. L’idea è la stessa dell’anno passato: riunire in una giornata alcuni professori dai diversi licei e istituti del Savonese, così da portare le loro lezioni al di fuori delle scuole per rivolgersi non solo agli studenti ma all’intera cittadinanza. Diversi insegnanti, diverse materie, diversi istituti ma un unico filo conduttore: il Medioevo da riscoprire e a cui ridar voce.

Il Medioevo sarà esposto offrendo una chiave di lettura dell'”età di mezzo”, affascinante e misteriosa, mediata dal punto di vista delle rispettive materie: storia, letteratura, filosofia e storia dell’arte. Il convegno godrà della partecipazione del professor Alessandro Testa (insegnante di storia del Liceo Scientifico “Orazio Grassi” e già ospite della prima edizione), del professor Paolo Tarigo (insegnante di letteratura del Liceo Scientifico “Issel” di Finale Ligure), della professoressa Lia Ciciliot (insegnante di filosofia del Liceo Classico Artistico “Chiabrera Martini”) e di Santino Mammola (storico dell’arte). Sarà rilasciato un certificato di partecipazione a tutti gli studenti savonesi che vorranno prendervi parte per il riconoscimento dei crediti scolastici.

Un’occasione per affrontare un periodo storico spesso distorto nell’immaginario collettivo da cinema e falsi miti ma che non smette di affascinare, riscoprendo alcuni dei suoi protagonisti: i templari, Petrarca e sant’Agostino negli argomenti trattati, nonché l’antico volto della stessa città di Savona.